Høyre-politiker må tilbakebetale etterlønn

Årsaken er at han etablerte en egen virksomhet innen Airbnb-utleie samtidig som han mottok etterlønn, skriver Bergens Tidende.

Skutle forlot Stortinget i 2017 og fikk innvilget en etterlønn på 66 prosent av sin stortingslønn, tilsvarende 631.000 kroner. Høyre-politikeren skulle studere på NHH.

I desember skrev Dagens Næringsliv at han i tillegg til studiene også drev med utleie av Airbnb-leiligheter gjennom et selskap han startet sammen med en kamerat.

Dette fikk Stortingets presidentskap til å undersøke saken nærmere og nå har de konkludert med at dette er et brudd på regelverket. Skutle må dermed betale tilbake 472.000 kroner.

«I denne gjennomgangen av saken legges det til grunn at Skutle etablerte egen virksomhet første kvartal 2018, og at det derfor ikke skal gis etterlønn for de tre siste kvartalene av 2018», heter det blant annet i vedtaket fra presidentskapet.

Nils Skutle sier til Bergens Tidende at han har investert i kjøp av to leiligheter, men ikke vurdert det slik at en slik investering kan vurderes som virksomhet.

– Jeg er ikke enig i den juridiske vurderingen som Stortinget har gjort, men jeg aksepterer den. Jeg har hele tiden handlet i god tro i saken, sier han.

