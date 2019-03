Bygder over hele landet kan miste nettet

NTB Innenriks

Mens arbeidet med å bygge ut fiberlinjer i store deler av landet pågår fram til 2023, vil Telenor nemlig slutte å vedlikeholde de gamle kobberkablene.

Det betyr at dersom noe går galt med de gamle linjene, og man ikke har tilgang til 4G, risikerer man å ikke ha noen form for internett-dekning.

– Det vil helt sikkert være noen som mister bredbåndsforbindelsen allerede dette kvartalet, sier Telenors dekningsdirektør, Bjørn Amundsen, til NRK.

Vestvågøy i Lofoten er blant kommunene som rammes. Ordfører Remi Solberg (Ap) sier han frykter dette vil gjøre det enda mindre attraktivt å bo utenfor bysentrene. Han får støtte fra partiets talsperson for telekommunikasjon, Øystein Langholm Hansen, som sier han vil prøve å få stengningen av kobbernettet utsatt til det kommer et alternativ.

– Internett må sidestilles med elektrisitet. Telenor sier at de ikke bryr seg om kundene i denne saken. Folk kan bli sittende i en digital skygge, sier han til NRK.

Hans Jørgen Enger, fungerende direktør i konkurranseavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), sier at et nytt EU-reglement nylig ble vedtatt som kan innebære at det blir leveringsplikt på bredbånd i Norge. Dette regelverket gjelder imidlertid ikke ennå.

Han sier det per i dag er noen hundre husstander i Norge som mangler muligheten til en bredbåndsforbindelse.

