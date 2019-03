Anmeldt hatkrim i Oslo økte med 20 prosent i fjor

NTB Innenriks

Rapporten som ble publisert fredag, viser at i alt 238 forhold ble kodet som hatkriminalitet i fjor. Det er en økning på 20 prosent fra året før, og en økning på 66 prosent fra 2015, som var det første hele året Oslo politidistrikt hadde en egen hatkrimgruppe.

Det er flest forhold som gjelder etnisitet (57 prosent), deretter LHBT – lesbisk, homofil, bifil og transperson (20 prosent), etterfulgt av religion (17 prosent) og til sist nedsatt funksjonsevne (3 prosent) og antisemittisme (3 prosent).

De som anmelder hatkriminalitet er hovedsakelig voksne over 30 år. Det er flest menn blant de fornærmede. Unntaket er de med nedsatt funksjonsevne og religion, der det er flest kvinner.

Blant identifiserte gjerningspersoner er fire av fem menn. Aldersmessig er cirka 70 prosent av dem 30 år eller eldre. Langt de fleste er født i Norge og er norske statsborgere.

Andelen forhold som skjer i nabolag øker. Da Oslo politidistrikt startet rapporteringen, var de fleste anmeldelsene knyttet til sentrum av byen.

Islam og hijab

I ett av fem forhold (52 forhold) er det en kombinasjon av ulike grunnlag, det vil si ett hovedgrunnlag og ett undergrunnslag. Oftest er motivet da en blanding av etnisitet og religion.

Der hvor hovedmotivet er religiøst, gjelder alle forhold islam. Tidligere har det vært noen unntak, men for 2018 var alle disse anmeldelsene i Oslo forbundet med islam. Det vil si at handlingen er rettet mot muslimer eller antatte muslimer.

Blant de fornærmede under religiøst motivert hatkrim oppgir de fleste av kvinnene at de bærer hijab. De mener overgrepet hadde sammenheng med dette.

Flest homofile rammes

Blant LHBT-forholdene er det flest homofile som rammes. Identifiserte gjerningspersoner i slike saker skiller seg noe ut. Et flertall er 29 år eller yngre, og et flertall er født utenfor Norge.

Fødelandet er ulikt på de ulike grunnlagene. For LHBT og nedsatt funksjonsevne oppgir et flertall at de er født i Norge, mens for religion, etnisitet og antisemittisme er flertallet født utenfor Norge.

Tre av fire fornærmede i hatkrimsaker i fjor var norske statsborgere, men er født utenfor Norge. Bare 27 av de anmeldte forholdene er hatkriminalitet på sosiale medier.

I rapporten understreker Oslo politidistrikt at det er grunn til å anta at det er mørketall. Politiet oppfordrer derfor publikum til å anmelde denne typen saker.

