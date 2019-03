– Hans Sverre Sjøvold blir ny PST-sjef

NTB Innenriks

Det melder både Aftenposten og NRK.

Det er allerede kjent at Sjøvold var eneste reelle søker på stillingen da søkerlista ble kjent 12. mars.

Ansettelsen vil bli offentliggjort etter at det har vært avholdt statsråd på Slottet fredag. Den nye PST-sjefen vil bli presentert under en pressekonferanse i Justis- og beredskapsdepartementet klokka 12.30.

Annerledes avskjed

Dagens PST-sjef Benedicte Bjørnland (53), som har ledet PST siden 2012, begynner 1. april i sin nye jobb som politidirektør.

I et intervju med NRK fredag forteller Bjørnland at avskjeden med PST har blitt ganske annerledes enn hva hun hadde sett for seg.

Torsdag trakk justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) seg fra jobben. Samtidig ble det kjent at PST utvider etterforskningen mot samboeren hans og opplyste at hun er mistenkt for samtlige hendelser utenfor parets hus i kjølvannet av teateroppsetningen «Ways of seeing», der et bilde av Waras bolig er brukt.

– Trist

– Det sier seg selv at det er en spesiell sak for PST, vi etterforsker vår øverste sjef, men det har ikke vært tvil om at påtalemyndigheten er uavhengig i Norge, sier Bjørnland til NRK.

Hun uttrykker medfølelse med justisministerens situasjon.

– Det har vært noen tilleggsdimensjoner i denne saken som jeg personlig, som nå går av som PST-sjef, synes har vært triste. Det må være en usedvanlig krevende situasjon for familien, sier Bjørnland.

(©NTB)