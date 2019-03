Åmås om mediestøtte: – Det haster

NTB Innenriks

Han er glad for at regjeringen omsider har lagt fram en ny stortingsmelding om mediestøtten – over to år etter at hans eget utvalg kom med sin innstilling. Men imponert over tempoet er han ikke.

– I Mediemangfoldsutvalget understreket vi at det hastet med å gjøre konkrete ting. Milliardinntekter er borte fra avisene, sier Åmås til NTB. Han viser blant annet til at Facebook og Google fortsetter å forsyne seg grovt av reklameinntektene.

– Jeg vet ikke om regjeringen har tatt innover seg at det virkelig haster å gjøre noe. De har ikke tatt den akutte situasjonen på alvor, men har trodd at det skulle løse seg selv, at markedet skulle løse det. Men det har ikke markedet gjort, sier Åmås og peker på at man blant annet i revidert statsbudsjett før sommeren bør mangedoble innovasjonstilskuddet til lokalavisene.

– Det er det mulig å gjøre raskt, og det trengs, sier Åmås, som i dag er leder for Fritt Ord.

Samtidig gir han Grande skryt, særlig for innføringen av fireårsplaner for mediestøtten.

– Det vil skape langt mer forutsigbarhet, sier Åmås.

(©NTB)