VG har over 2 millioner digitale brukere hver dag

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) la torsdag fram lesertallene fra 2018.

De siste ukene har mediehuset VG fått kritikk fra flere hold for deres håndtering av den såkalte dansevideoen fra Bar Vulkan med Trond Giske.

Kvinnen i videoen, Sofie, har beskyldt VG-journalist Lars Joakim Skarvøy for å publisere et feilaktig sitat fra henne. Skarvøy avviser blankt at han har fabrikkert et sitat.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier saken kan gjøre at leserne får mindre tillit til VG.

– Jeg tror helt klart at saken vil påvirke tilliten til VG, men hvor lenge det vil vare og dypt det vil gå, er usikkert, sier Jensen til NTB.

Gir ros for selvkritikk

Han tror imidlertid ikke at leserne vender VG ryggen for godt, og roser den interne evalueringen av dekningen av Giske-saken, som mediehuset la fram onsdag.

– Jeg syns VG har levert en meget grundig og selvkritisk evaluering, kanskje den mest selvkritiske rapporten jeg har sett fra noe mediehus noen gang. Og det tror jeg var viktig og helt nødvendig. De har erkjent klare feil, både personlige feil og systemfeil, sier Jensen.

Han er helt klar på at VGs håndtering av kilden Sofie i Giske-saken, var feil. Jensen mener også at VG brukte for lang tid på å innse hva som burde gjøres for å rette opp i feilene.

Han mener en generell lærdom fra VG-saken er at journalister må være mer åpne om arbeidsmetodene sine.

– Det tror jeg er fornuftig, og det må også være mer åpenhet når man gjør feil, sier han.

Flere velger mobilen

Norske mediehus generelt har en høy og stabil dekning med 78 prosent på landsbasis. Det viser tallene fra MBL, som er utarbeidet av Kantar.

– Medievanene blir mer mobile, og smarttelefonen er nå blitt den viktigste delen av folks mediehverdag. Våre mediehus har utviklet tjenester som er så gode at halvparten av alle nordmenn over tolv år leser nyheter de får rett i lomma, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL.

Avisenes digitalopplag økte med 14 prosent i 2018, mens det rene papiropplaget falt 6 prosent.

Nedgang for papiraviser

14 prosent av befolkningen leser eller ser innhold fra de målte mediene på nettbrett. Til sammen 63 prosent av befolkningen over tolv år bruker nå digitalt innhold på enten mobil, PC/Mac eller nettbrett daglig.

44 prosent leser minst en avis på hverdager. Lesing av papirutgaver går tilbake med 9,6 prosent fra 2017 til 2018, opplyser MBL.

Netto totalopplag for aviser tilknyttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser økte 2,2 prosent fra første til andre halvår i 2018 og er nå 2,27 millioner.

