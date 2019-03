Trebarnsmor siktet for drapsforsøk erkjenner de faktiske forhold

NTB Innenriks

Det skriver Bergens Tidende.

Politiet ber om åtte nye uker i varetekt for kvinnen i 30-årene etter at hun har erkjent de faktiske forhold i avhør, opplyser kvinnens advokat Ellen Eikeseth Mjøs.

I en SMS til avisen skriver advokaten at kvinnen er syk og fremdeles blir ivaretatt av helsevesenet.

Det var i slutten av januar, to netter på rad, at kvinnen prøvde å ta livet av barna sine, mener politiet. Hendelsen skjedde hjemme hos familien i Bergen.

Kvinnen blir nå vurdert av rettspsykiatriske eksperter. Rapporten deres kommer i løpet av mai.

– Undersøkelsen, som er godt i gang, skal avklare om hun er tilregnelig. Rapporten blir helt avgjørende for straffesaken. Som situasjonen er nå, har siktede behov for helsehjelp utenfor fengsel, sier politiadvokat Cathrine Krohn, som også er påtaleansvarlig for saken, til avisen.

(©NTB)