Tor Mikkel Wara (Frp) går av som justisminister

NTB Innenriks

Jon Georg Dale skal fortsette som justisminister inntil ny statsråd er utnevnt. Wara går formelt av i statsråd fredag.

– Dette er en krevende sak som jeg skulle gjerne vært foruten. Jeg vil takke Tor Mikkel Wara for den innsatsen han har gjort. Jeg er oppriktig lei meg for den situasjonen vi er kommet til nå. Vi kommer til å savne hans bidrag i regjeringen, sa Solberg på pressekonferansen torsdag.

– De siste ukene har vært tøffe for meg og min lille familie. Avgjørelsen var fullt og helt min egen, sa Wara.

Etter knapt ett år i stolen er Tor Mikkel Wara den fjerde utnevnte justisministeren fra Frp som går av siden partiet kom i regjering i 2013.

Wara gikk ut i permisjon for snart to uker siden etter at PST tok ut siktelse mot hans samboer for å ha diktet opp en trusselhendelse utenfor parets bolig. Torsdag ble samboeren mistenkt for samtlige hendelser utenfor huset i kjølvannet av teateroppsetningen «Ways of seeing», der et bilde av boligen er brukt.

Wara ble utnevnt til justisminister i april i fjor etter at partifelle Sylvi Listhaug mistet stortingsflertallets tillit på grunn av et omstridt innlegg på Facebook.

I januar ble ansvaret for integreringspolitikken flyttet fra hans departement til Kunnskapsdepartementet.