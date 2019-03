Sofie om VG-journalist: – Han sier indirekte at jeg lyver

NTB Innenriks

Et døgn etter at VG kom med sin evaluering av dekningen av Giske-videoen, som slo fast at avisen sviktet i kontakten med Sofie, sier Sofie til TV 2 hun reagerer på Skarvøys uttalelser.

Journalist Lars Joakim Skarvøy sa til NRK onsdag at han er lei seg for måten han ivaretok den uerfarne kilden Sofie på i denne saken, men avviser samtidig blankt at han har fabrikkert et sitat. Dermed står kildens og journalistens påstander ord mot ord.

– Det blir bra å slippe det kjøret. Det har vært en lang måned. Men jeg kan ikke la dette stå usagt. Jeg kan ikke bare sette meg tilbake og være tilfreds med dette hvis ikke det blir riktig.

– Han sier indirekte at jeg lyver. Det er det jeg reagerer på, sier Sofie.

Sofie har enda ikke bestemt seg for om hun vil ta saken til PFU, men hun har fått seg en advokat.

VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken er tydelig på at uttalelsene til Skarvøy ikke er i tråd med det som det ble konkludert med i evalueringen.

– Det er ikke tråd med de konklusjonene vi er kommet fram i den grundige evalueringen vi har hatt, sier Håndlykken.

