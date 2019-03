Snoen: – Tynnes ut i Frp-rekkene

NTB Innenriks

– Dette kom vel ikke akkurat som noen bombe. Bomba falt for en tid tilbake, sier Snoen til NTB om Waras avgang torsdag.

– Dette betyr at han er ute av politikken, i alle fall i overskuelig framtid. Det er et tap for Frp, for han er en erfaren og dyktig politiker som har noe annet å tilby enn en del andre i partiet, fastslår Minerva-skribenten.

I tillegg til at Frp mister en dyktig politiker, rammer avgangen også partiets møysommelige arbeid med å bygge seg opp som ansvarlig styringsparti. Wara er den fjerde justisministeren fra Frp som går av.

– De viser jo at de ikke klarer å holde på en justisminister over lengre tid, og det kommer i tillegg til flere andre problemer i partiet. Mange har nok tvilt på om de hadde kompetente folk, og over tid har dette med kompetansen sett litt dårligere ut, selv om akkurat denne siste saken ikke har noe med det å gjøre, sier Snoen.

Med Waras avgang begynner det å se tynt ut i rekkene av potensielle justisministere i Frp, påpeker Minerva-kommentatoren, som sliter med å trekke fram én bestemt kandidat.

– Hans Andreas Limi blir jo nevnt. Han er absolutt kompetent og kunne gjort en god jobb. Men Frp trenger jo også en kompetent leder av Stortingsgruppa, sier han

– Det samme gjelder fungerende justisminister Jon Georg Dale, han har gjort det bra som statsråd og virker veldig kompetent, men han har allerede ansvar for et departement som er viktig for Frp, påpeker kommentatoren.

Snoen tror ikke det er aktuelt at Sylvi Listhaug, Anders Anundsen eller Per-Willy Amundsen kommer tilbake. Han tror heller ikke det er aktuelt å gi fra seg justisministerposten til Høyre, selv om statsminister Erna Solberg (H) har gjort det klart at partiet vil ha den.

– Jeg tror nok at Frp har sagt at denne skal vi ha, og det tror jeg gjelder fremdeles, sier Snoen.

(©NTB)