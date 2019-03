PST: Waras samboer er mistenkt for alle hendelsene knyttet til familiens bolig

NTB Innenriks

– Rekken av hendelser, som startet med tilgrising av bolig og mulig forsøk på å tenne på en bil 6. desember i fjor, sees i sammenheng med hverandre, skriver PST, som sendte en oppdatert status i saken klokken 14.25 torsdag.

Saken har høyeste prioritet hos PST, som samarbeider med Kripos og Oslo politidistrikt om saken. Riksadvokaten er orientert om sakens utvikling.

PST opplyser videre at mistankegrunnlaget mot Bertheussen ikke er svekket når det gjelder siktelsen som er knyttet til brannen i familiens bil den. 10. mars.

-Kan renvaske seg

– PST har ikke utvidet siktelsen, men varsler at hun vil bli avhørt med rettigheter som mistenkt for alle sakene slik Bjørnland sa for to uker siden. Det er bra, for da kan hun renvaske seg og kreve å bli avhørt, sier advokat Jon Christian Elden i en kommentar til NTB.

Også forholdet med det truende brevet som ble sendt til en annen av politikerne som fikk huset eksponert i teaterstykket «Ways of Seeing», er omfattet av den utvidede mistanken fra PST, får NTB opplyst.

Tor Mikkel Wara fikk innvilget i lønnet permisjon fra jobben som justisminister da det ble klart at hans samboer var siktet i saken. Denne permisjonen skal etter hva VG tidligere har funnet ut, gå ut 29. mars.

Hakekors

Hendelsene mot Wara og familiens bolig startet i etterkant av Black Box' oppsetning «Ways of Seeing», der det også ble brukt bilder av boligen deres. Bilder av husene til flere andre politikere og samfunnstopper ble vist fram under forestillingen.

Det var i desember 2018 at noen tegnet et hakekors og skrev ordet «rasist» på huset og bilen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). I midten av mars rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til PST.