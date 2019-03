Greit å skyte fire ekstra ulver, sier Klima- og miljødepartementet

NTB Innenriks

– Jeg har lagt vekt på prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. Terskelen for uttak er lav i områder utenfor ulvesonen. Den økte kvoten vil ikke true bestandens overlevelse og heller ikke være til hinder for å nå bestandsmålet for ulv i 2019, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Etter at rovviltnemndene i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) og Hedmark (region 5) tidligere i vinter fattet vedtak om at det skulle legges ytterligere fire dyr på kvoten for hvor mange ulver som kan skytes utenfor ulvesonen i de to regionene, meldte Klima- og miljødepartementet at de skulle sette i gang en juridisk vurdering av hvorvidt nemndenes vedtak var lovlig, skriver Nationen.

Nå melder departementet at de ikke kommer til å endre vedtaket.

– Det er samtidig gitt instruks til alle rovviltnemndene om at de normalt kan fatte nye vedtak når det foreligger oppdaterte bestandstall. Et minstekrav vil være at slike tall skal være verifisert av Rovdata eller Statens Naturoppsyn, skriver departementet.

Vedtaket gjelder felling av streifulv fram til 31. mai, og åpner ikke for felling av eventuelle nye revirmarkerende par. Departementet vil vurdere å stanse lisensfellingen, og vurdere tiltak, hvis det blir kjent at genetisk verdifulle ulver vandrer inn i fellingsområdet.

Av den ekstra kvoten på fire dyr, er to ulver allerede felt, og gjenstående kvote er derfor bare to ulver.

