VG legger fram granskningsrapporten

NTB Innenriks

Rapporten vil i sin helhet bli tilgjengelig på VGs nettsider, opplyser avisa.

VG har varslet at de denne uka vil legge fram en rapport med en evaluering av hvordan saken rundt videoen av Trond Giske (Ap) på Bar Vulkan i Oslo, ble håndtert i redaksjonen før, under og etter publisering.

Granskingen har blitt ledet av VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.

I en omfattende TV 2 -sak onsdag forrige uke rettet kvinnen i den mye omtalte videoen kraftig kritikk mot avisen.

Kvinnen mener at mediehuset med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen med Giske. VGs sjefredaktør Gard Steiro har beklaget overfor alle som er rammet i saken.