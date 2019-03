Tetzschner mener Stortingets nye byggeregler ikke er nok

NTB Innenriks

– Problemet har aldri vært reglene, problemet er at reglene som har ligget der fra tidligere ikke har vært fulgt. De nye reglene kan fint praktiseres like løssluppent som de forrige, sier Tetzschner til NTB.

Stortingsrepresentanten, som til vanlig sitter i forsvars- og utenrikskomiteen, var blant de i Høyre som gikk lengst i kritikken av partifelle og daværende stortingspresident Olemic Thommessen for håndteringen av milliardsprekkene i prosjektet med å rehabilitere og bygge ut Prinsens gate 26.

På tre år økte sluttsummen for nytt post- og varemottak, ny innkjøringstunnel og rehabilitering av Prinsens gate 26 fra 1,1 milliarder til 2,3 milliarder kroner, og skandalen nådde sitt klimaks i februar i fjor da både stortingsdirektør Ida Børresen og Thommessen måtte gå.

Statsbygg

Tirsdag var det duket for oppgjørets time i Stortinget. Et nytt og revidert regelverk for saksforberedelse og styring med Stortingets bygge- og leiesaker var oppe til debatt – og ble enstemmig vedtatt.

Fra nå av skal Statsbygg som hovedregel være byggherre i byggeprosjekter til over 300 millioner kroner. De kan også involveres i mindre prosjekter dersom Stortinget ønsker det.

Nettopp dårlig styring og kontroll fra Stortingets presidentskap var en vesentlig del av kritikken etter byggeskandalen. Det var de som var byggherre istedenfor Statsbygg i forbindelse med prosjektet i Prinsens gate 26.

De nye reglene slår også fast at det skal utarbeides en kuttliste før byggeprosjekter settes i gang, noe som skal bidra til å dekke uforutsette kostnader som innebærer at kostnadsrammen overskrides.

– Ikke ferdige

Selv om Tetzschner støtter de nye reglene, varsler han at Stortinget ikke er ferdige med oppvasken etter byggeskandalen. Han forventer at det blir flere diskusjoner om dette framover.

– Det er en utålmodighet etter å få gjort mer enn det man gjorde i dag, og det er en farlig illusjon å tro at man har løst problemet med de små endringene som nå er gjort, sier han.

Han mener Stortinget og de relevante komiteene tidligere og i større grad må involveres og orienteres om bygge- og investeringsvirksomhet i regi av presidentskapet, slik at de vet hva de bevilger penger til.

– Dette var jo en styringsskandale, i tillegg til alt det andre. Det er bare å ta for seg riksrevisjonsrapporten, som jeg synes at dette regelverket ikke er så veldig relevant i forhold til, fordi vi har hatt regler før også. Det er bare et spørsmål om å operere med respekt for Stortingets integritet. Det er det det gjelder, sa Tetzschner under tirsdagens debatt.

Rødt-forslag nedstemt

Heller ikke opposisjonen sier seg helt fornøyde med Stortingets nye byggeregler.

– I det skandaløse byggeprosjektet ble det også lagt fram konkrete forslag om innsparinger i presidentskapet. De etablerte partiene på Stortinget sa nei til å iverksette disse innstramningene – seks ganger, poengterer Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en epost til NTB.

– Gode strukturer og et godt regelverk er selvfølgelig av betydning. Men aller viktigst er at dette følges opp i praksis, tilføyer han.

Moxnes fikk støtte fra Ap, SV og Sp til forslaget om å innføre et krav om at hovedtyngden av byggearbeid på oppdrag fra Stortinget skal utføres av fast ansatte i minst 80 prosent stilling.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre, KrF og Frp stemte imidlertid imot.

