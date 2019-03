Sjøfartsdirektoratet skal opplyse om hvorfor cruiseskipet Viking Sky fikk blackout

NTB Innenriks

Pressekonferansen holdes i Sjøfartsdirektoratets lokaler i Haugesund klokka 16.

– Grunnet pågående arbeid setter vi pris på at dere venter med spørsmål og henvendelser til etter pressekonferansen, opplyser direktoratet.

Kilde opplyser til TV 2 at manglende tilførsel av smøreolje skal ha vært årsaken til at cruiseskipet mistet motorkraften. Eksperter som kanalen har snakket med, opplyser at dette kan kobles til hvordan sikringssystemene virker hvis en mister smøroljetrykket på motorene.

– De vil da bli stoppet av automatikken for å forhindre at motorene havarerer. Årsaken til nestenkatastrofen på Romsdalskysten lørdag ettermiddag, skyldes at motorene stoppet på grunn av dette, opplyser en kilde til TV 2.

Det var 1.373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans på havstrekningen Hustadvika ved 14-tiden lørdag. Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon.

