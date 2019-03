NRK: VG-journalist tar permisjon i et halvt år etter saken med Giske-videoen

NTB Innenriks

VG la onsdag kveld fram sin egen evaluering av hvordan avisen håndterte dekningen av videoen av en dansende Trond Giske.

Samme kveld sier journalist Skarvøy til NRK at han ikke håndterte saken på en god måte som journalist.

– Jeg har ansvaret for å ivareta uerfarne kilder som ikke har hatt kontakt med medier før. I denne saken, ivaretok jeg ikke Sofie på en god måte. Det er jeg veldig lei meg for, og jeg har enorm forståelse for at Sofie har opplevd den siste tiden som belastende, sier Skarvøy.

Sofie er kvinnen på den mye omtalte videoen sammen med Trond Giske på Bar Vulkan.

Skarvøy avviser at han har fabrikkert et sitat i saken.

– Jeg har ikke fabrikkert et sitat. Det ble til i samtaler og diskusjoner med Sofie. Det er basert på hennes opplevelser med Trond Giske på Bar Vulkan, sier han til Medier24.