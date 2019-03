Ingen teaterbeklagelse fra Solberg

NTB Innenriks

I Stortingets spørretime onsdag mente Aps Anette Trettebergstuen at Solbergs kritikk av teaterstykket «Ways of Seeing» har bidratt til å legge et «utilbørlig press» på ytringsfriheten.

– Forstår statsministeren dette og er du villig til å beklage, spurte Trettebergstuen.

– Kunstnerne skal ha full ytringsrett og -frihet. De skal kunne løfte debatt, kritisere makten og sette ting på spissen. Men ytringsfriheten beskytter på samme måte retten til å diskutere de kunstneriske valgene og metodebruken. Dette var en helt rimelig ytring for meg å kunne si, svarte Solberg.

