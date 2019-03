Flytting av fødetilbud fra Kristiansund til Molde skaper storm

NTB Innenriks

På onsdagens styremøte i Ålesund kom det forslag om å utsette valget inntil man fikk et større bilde av funksjonsfordelingene i fylket, men et flertall i styret sa nei til dette, skriver Nordvestnytt.

Dermed er det klart at fødeavdelingene i Molde og Kristiansand blir slått sammen og lagt til Molde sjukehus. Sammenslåingen skjer fra et tidspunkt etter sommerferien, ifølge styreleder Ingve Theodorsen.

Rasende ordfører

I Kristiansund har det vært kraftig motstand mot nedleggingen av fødetilbudet i byen. En rasende ordfører Kjell Neergaard (Ap) marsjerte ut fra møterommet da vedtaket i Helse Møre og Romsdal ble gjort om å samle fødetilbudet i Molde, skriver NRK.

Tidligere denne uka varslet ni ordførere på Nordmøre at en nedleggelse av fødestuen vil bety at de trekker seg fra alt samarbeid med Helse Møre og Romsdal, skriver Klassekampen onsdag. Ifølge avisa kan helseforetaket spare inntil 17 millioner kroner i året på å slå sammen de to fødeavdelingene.

Ordførerne vil nå oppfordre innbyggerne til å benytte seg av fritt sykehusvalg til å kreve behandling i Trøndelag i stedet for i Møre og Romsdal. Siden pengene følger pasientene, kan det føre til økonomiske tap for helseforetaket.

– Vi er drittlei av å bidra i prosessene, men ikke bli lyttet til. Nok er nok, sier ordfører Neergaard til avisa.

Tema i spørretimen

Saken ble også tema i Stortingets spørretime onsdag. Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol pekte på at en forutsetning fram mot en endelig samling av fødetilbudet har vært at eksisterende tilbud ikke legges ned før det finnes alternativer, og hun krevde svar fra helseminister Bent Høie (H) på hvorfor dette nå brytes.

– Fødeavdelingene i Kristiansund og Molde har i flere år hatt problemer med rekruttering. Det har vært vanskelig å opprettholde et trygt fødetilbud, svarte Høie. Han påpeker også at det ofte er lurt å starte sammenslåingsprosesser før et nybygg står klart.

Etter flere års strid ble det i 2017 vedtatt at et nytt sykehus i Møre og Romsdal skal legges til Hjelset i Molde kommune. Byggingen av sykehuset skal etter planen starte i år.

