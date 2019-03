13 ansatte har fått varsel om oppsigelse i Veterinærinstituttet

NTB Innenriks

Av dem som nå har mottatt varsel, har sju arbeidsplass i Oslo, to i Sandnes, to i Bergen, én i Trondheim og én i Tromsø, skriver Nationen.

Det er 337 ansatte ved Veterinærinstituttet i dag. Instituttet har også tidligere gått til det skritt å kutte stillinger på grunn pengemangel. I 2013 måtte over 30 ansatte gå.

Veterinærinstituttet har hatt hovedkontor i Oslo, med avdelinger i Tromsø, Harstad, Sandnes, Bergen og Trondheim. Nå skal store deler av virksomheten flyttes til Ås i Akershus. Ledelsen ved Veterinærinstituttet begrunner nedbemanningen med utgifter knyttet til flyttingen, samt økte pensjonskostnader og mindre inntjening på eksternfinansierte prosjekter.

– Det er viktig at de tiltakene vi gjør i 2019 har en langsiktig effekt. Det er viktig at tiltakene vi gjennomfører hindrer at vi kommer i en lignende situasjon senere, sier administrerende direktør Gaute Lenvik i Veterinærinstituttet til Nationen.

Lavere personalkostnader vil gi en innsparing på om lag fem millioner kroner i 2019. Dermed er Veterinærinstituttet nødt til å gjennomføre ytterligere tiltak for å spare. En varslet omorganisering skal gi færre ledere, de skal redusere bruken av eksterne konsulenter og de vil si opp midlertidig ansatte.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker.

