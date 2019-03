Varsler påstand om forvaring for 18-åring etter drapet på Varhaug i fjor

NTB Innenriks

Tiltalebeslutningen mot 18-åringen, som omfatter drap, likskjending, falsk anklage og skadeverk, ble offentliggjort tirsdag.

– Den tiltalte 18-åringen har i avhør erkjent straffskyld for drap, sier statsadvokat Nina Grande.

Tiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten. Den 13 år gamle jenta ble drept på Varhaug klokken 22.45 29. juli 2018. Ifølge tiltalen ble 13-åringen slått i hjel med en hammer og døde av hjerneblødninger. Tiltalen omfatter også likskjending.

Den tiltalte 18-åringen forsvares av advokat Tor Inge Borgersen.

– Han erkjenner ikke straffskyld for annet enn drapet. De andre punktene i tiltalen nekter han for. Under rettssaken vil han gi en forklaring som går ut på at han ikke har gjort det som går på likskjending og brann på en skole, så får vi se hvilke bevis politiet har på dette, sier Borgersen til NTB.

Funnet på sti

Saken er forhåndsberammet med oppstart onsdag 15. mai i Jæren tingrett. Det er satt av vel fire uker til saken.

Sunniva Ødegård ble funnet drept på en sti ved jernbanelinjen på Varhaug i Hå kommune på Jæren natt til mandag 30. juli i fjor. Under et tidlig avhør tilsto 18-åringen som er siktet for drapet, å ha tatt livet av 13-åringen.

Mannen har også erkjent straffskyld og forklart at Sunniva var et tilfeldig offer.

Var tilregnelig

Sakkyndige har vurdert den tiltalte 18-åringen og har konkludert med at han verken var psykotisk eller hadde sterkt nedsatt bevissthet da drapet skjedde.

– De sakkyndige har gjort en del tester av den tiltalte for å vurdere risiko for gjentatte framtidige forbrytelser. Påtalemyndigheten har gjort seg opp en oppfatning om dette, men det er opp til retten å trekke sin egen konklusjon, sier Grande til NTB.

Ettersom den tiltalte var 17 år og således mindreårig da drapet skjedde 29. juli i fjor, er maksstraffen han kan dømmes til 15 år i fengsel. Grande sier at de også avventer Høyesteretts behandling av en annen sak, der en gutt på 17 år under dissens i Borgarting lagmannsrett unngikk forvaringsstraff i en svært grov voldssak om drapsforsøk. Denne saken skal behandles 11. april.

– Høyesteretts konklusjon i denne saken vil trolig få betydning for om det skal legges ned påstand om forvaring eller fengselsstraff i vår sak, sier Grande.

Ikke grunnlag

Forsvareren sier han ikke kan se at det er noe grunnlag for å dømme klienten til forvaring, slik det er varslet mulighet for.

– Det kan bli et tema. Min oppfatning er at det ikke er grunnlag for forvaring i denne saken. Forvaring er noe som skal brukes i helt ekstraordinære tilfeller når det gjelder personer under 18 år, men vi får ta det hvis det kommer, sier Borgersen.