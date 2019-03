To personer funnet omkommet i snøskred i Sørfold, melder P4

NTB Innenriks

To personer ble meldt savnet etter at en gravemaskin og en hjullaster ble tatt av et snøskred ved Durmålstinden øst for Straumvatnet i 12-tiden tirsdag.

De to anleggsmaskinene som ble tatt av skredet er funnet.

– Vi har mange ressurser på stedet. Vi har ingen opplysninger om at det skal være flere enn de to, sier stabssjefen.

Satt krisestab

Det var en privatperson som varslet om det rundt 200 meter brede skredet. Saltenposten skriver at Sørfold kommune har satt krisestab. Tirsdagens formannskapsmøte ble avbrutt etter at meldingen om raset kom.

Politiet advarer mot å kjøre bil inn til skredet på grunn av hengende snømasser i området. Et Sea King-redningshelikopter frakter inn redningspersonell, hunder og utstyr.

– Vi i full gang med redningsaksjonen og er i ferd med å foreta nødvendige ressursfordelinger, varslinger og koordinering med øvrige nødetater, sier Eilertsen.

Helikopteret har fraktet lavinehunder inn til skredområdet ved Durmålstinden, som er en del av Sulitjelmafjellene.

Stor snøskredfare

– Leteaksjonen har pågått en stund, men vi har hatt problemer med å komme inn i det aktuelle området med hjelpemannskap på grunn av snøskredfaren, sa operasjonsleder Mari Lillestø i Nordland politidistrikt i 13-tiden.

Ifølge Avisa Nordlands reporter på stedet har raset gått over en anleggsvei og tatt med seg de to anleggsmaskinene. Over 40 personer arbeidet på stedet tirsdag ettermiddag og det blir stadig hentet inn flere folk.

Bilveien opp til Durmålstinden er stengt på grunn av snøskredfare. Det er sendt ambulanser og utrykningskjøretøy fra politiet fra Fauske til skredstedet, i tillegg til frivillige hjelpemannskap og politi.

I hele regionen melder Varsom.no om stor snøskredfare.

