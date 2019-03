Fire av ti stoler ikke på VGs politiske journalistikk

NTB Innenriks

61,3 prosent av de spurte mener avisas dekning av videoen av Trond Giske (Ap) på Bar Vulkan har redusert tilliten til VG, mens 76 prosent har redusert tillit til VGs politiske journalistikk, skriver Medier24.

Undersøkelsen er gjennomført av InFact. 1.008 personer over 18 år er spurt.

Overfor bransjeavisa understreker digitalredaktør Ola Stenberg i VG at avisa skal vinne tillit hos folket gjennom god journalistikk.

– Akkurat nå har vi begått en alvorlig feil. Den skal vi lære av og reise oss fra. Vi skal jobbe med full styrke fremover for å skape mer journalistikk som betyr noe for folk, skriver han.

I en omfattende TV 2-sak onsdag forrige uke rettet kvinnen i den mye omtalte videoen med Trond Giske kraftig kritikk mot VG. Kvinnen mente at avisen med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen. VGs sjefredaktør Gard Steiro har beklaget overfor alle som er rammet i saken.

Etter planen offentliggjør VG denne uka en intern gransking av saken.

(©NTB)