NTB Innenriks

Legen ble under dissens i lagmannsretten frifunnet for uaktsomt drap på samboeren. Han ble imidlertid dømt for brudd på helsepersonellovens bestemmelse om krav til forsvarlig yrkesutøvelse.

I tingretten ble legen dømt for dokumentfalsk og bedrageri samt brudd på helsepersonellovens bestemmelse om plikt til å føre journal.

Den samlede straffen for alle forholdene ble fastsatt til fengsel i tre år.