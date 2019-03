18-åring tiltalt for drap på jente (13) på Varhaug i Rogaland i juli i fjor

NTB Innenriks

Tiltalebeslutningen omfatter drap, likskjending, falsk anklage og skadeverk.

– Den tiltalte 18-åringen har i avhør erkjent straffskyld for drap, sier statsadvokat Nina Grande.

Tiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten. Den 13 år gamle jenta ble drept på Varhaug 29. juli 2018.

Saken er forhåndsberammet med oppstart onsdag 15. mai i Jæren tingrett. Det er satt av vel fire uker til saken.

Sunniva Ødegård ble funnet drept på en sti ved jernbanelinjen på Varhaug i Hå kommune på Jæren natt til mandag 30. juli i fjor. Under et tidlig avhør tilsto 18-åringen som er siktet for drapet å ha tatt livet av 13-åringen.

Mannen har også erkjent straffskyld og forklart at Sunniva var et tilfeldig offer.

Sakkyndige har vurdert den siktede 18-åringen og har konkludert med at han verken var psykotisk eller hadde sterkt nedsatt bevissthet da drapet skjedde.