Skattedirektøren vil skattlegge Facebook og Google

Skattedirektøren mener selskapene undergraver velferdsstaten og skattemoralen, og han sier det haster med nye regler.

Holte deltar denne uka på OECDs toppmøte om skatt i Chiles hovedstad Santiago. Der vil han som leder av OECDS skatteforum (FTA) ta opp spørsmålet om skattlegging av store globale selskaper som kan drive virksomhet og tjene penger i et land uten å være fysisk til stede i landet

– Det vi alltid er opptatt av er hvordan vi skal sikre den gode tilliten til skatesystemet som vi har i dag. Derfor er det viktig at vi har et system som vi ser fungerer for alle typer selskaper, sier Holte til NRK.

I forkant av møtet skriver Skattedirektoratet fysisk tilstedeværelse har vært det avgjørende kriteriet for å kunne skattlegge utenlandske selskaper i Norge. Digitaliseringen av økonomien utfordrer derimot denne modellen.

– Digitaliseringen av økonomien innebærer at selskap i økende grad kan betjene et marked uten nevneverdig fysisk tilstedeværelse der. Dette setter press på de internasjonale reglene om hvilke land som skal kunne beskatte inntekten.

Holte er klar på at landene må samarbeide om skattereglene.

– Sololøp fra de enkelte landene vil ikke lede oss til et godt tydelig skattesystem for verden på det digitale området, sier Holte.

