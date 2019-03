Rogaland SV vil ha opprør mot bompenger på landsmøte

NTB Innenriks

Rogaland SV vil nå få med seg partiet på en helomvending i bompengespørsmålet, skriver Dagsavisen, som først omtalte saken. Ifølge gruppeleder i fylkestingsgruppen, Heidi Bjerga, er forslaget todelt:

– Det ene er at det er sosialt urettferdig å bruke bompenger for å finansiere infrastrukturen vår, og det andre er at vi bygger veier hemningsløst. Vi må tenke oss om når vi bygger veier, sier hun til avisen.

– Vi har kanskje ikke sagt tydelig nei til bompenger før, men det gjør vi nå, legger hun til.

SV samler til helgen troppene til landsmøte på Gardermoen. Bompengeforslaget fra Rogaland SV er blant fem uttalelser som landsstyret innstiller til behandling.

Spesielt i Rogaland har det vært stor bompengemotstand og en rekke demonstrasjoner i forbindelse med at 38 nye bomstasjoner ble satt i drift 1. oktober 2018.

Samtidig viste en måling i Bergens Tidende nylig at den nyetablerte listen «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» får like mange mandater i bystyret som Bergen Frp.

Økt andel

Forslagsstillerne i Rogaland SV peker på at bompengeandelen fra 1980-årene har økt fra å utgjøre 15 prosent i 1985 til 45 prosent i 2010.

– Bompengefinansiering er nå blitt vanlig i forbindelse med større veiprosjekter, bruer og tunneler, men i Rogfast er statens andel kun 3,6 milliarder av totalt 21,3 milliarder, heter det.

Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel.

I forslaget heter det at Norge ikke trenger «firefelts motorvei mellom Kristiansand og Trondheim hvor vi skal kjøre i 110 kilometer i timen». I stedet mener Rogaland SV:

* Oppgradering av veiene, gul midtstripe, aktiv bruk av forbikjøringsfelt og satsing på nullutslippsferjer er løsningen. Det sparer både naturinngrep og matjord.

* Staten må fullfinansiere nødvendig infrastruktur.

* Staten som veieier, i stedet for fylkeskommunene, må selv stille garanti for alle Europa-veier og riksveier.

Intern motstand

I forslaget heter det at SV vil bruke skatten til det den er tenkt til, nemlig tjenester og nødvendig infrastruktur som er til det beste for innbyggerne.

– Nødvendig infrastruktur skal ikke finansieres ved økte avgifter. Økte avgifter rammer skjevt, og det rammer mest dem som har minst, heter det.

Det har kommet 20 endringsforslag til uttalelsen, som dermed garantert vil skape debatt på landsmøtet.

En rundspørring blant fylkeslederne viser at bare Viken SV ser ut til å støtte forslaget så langt. Ti av elleve fylkeslag har svart på Dagsavisens forespørsel.

– Det finnes situasjoner hvor det er riktig å innhente bompenger, sier fylkesleder Hege Lothe i Vestland SV.

Ifølge NAF skal ni nye bompengeprosjekter starte opp i løpet av 2019, i tillegg til en rekke nye bomstasjoner i Oslo og Bergen.

I 2019 setter Norge ny rekord i bompenger når myndighetene krever inn 13 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Statens vegvesen. Det er en økning på rundt 2,5 milliarder på to år, ifølge NAF.

(©NTB)