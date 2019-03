Rogaland SV foreslår å avvikle bompenger

NTB Innenriks

Rogaland SV vil nå få med seg SVs landsmøte på en helomvending i bompengespørsmålet. Forslaget fra Rogaland SV har tittelen «Nei til bompengefinansiering av vegprosjekter», skriver Dagsavisen.

Gruppeleder i fylkestingsgruppa til Rogaland SV, Heidi Bjerga, sier forslaget er todelt; de ønsker færre store veiprosjekter og ingen bompenger.

– Vi har kanskje ikke sagt tydelig nei til bompenger før, men det gjør vi nå, sier Bjerga.

– Det ene er at det er sosialt urettferdig å bruke bompenger for å finansiere infrastrukturen vår, og det andre er at vi bygger veier hemningsløst. Og så må vi tenke oss om når vi bygger veier, sier Bjerga til Dagsavisen.

Spesielt i Rogaland har det vært stor bompengemotstand og en rekke demonstrasjoner i forbindelse med at 38 nye bomstasjoner ble satt i drift 1. oktober 2018.

Men forslaget kan få problemer med å få støtte fra et flertall av SVs landsmøtedelegater. En rundspørring blant fylkeslederne i partiet, viser at bare Viken SV ser ut til å støtte forslaget, så langt. Ti av elleve fylkeslag har svart på Dagsavisens forespørsel.

