Advokat: Frode Berg-rettssaken starter 2. april

NTB Innenriks

Novikov skriver i en twittermelding at byretten i Moskva vil behandle spionasjetiltalen mot norske Frode Berg den 2. april klokka 14:00.

Før helgen ble det kjent at tiltalen mot nordmannen var klar og bitt oversendt byretten. Innholdet i tiltalen er ikke kjent.

En talsperson for retten uttalte at saken vil gå for lukkede dører. Bakgrunnen er at det vil bli omtalt sikkerhetsgradert materiale.

– God nyhet

Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes sier til NTB at han regner med at det første rettsmøtet kommer til å handle om videre varetekt, ettersom varetektsperioden til Berg går ut 5. april. Likevel er det bra at saken kommer i gang, mener advokaten.

– Det er en god nyhet at det er satt en dato. Formelt er dette oppstarten for behandlingen av selve hovedsaken, sier Risnes.

Advokaten forteller at han hittil har fått få opplysninger om selve saksgangen, men at russiske rettssaker tradisjonelt er mer oppstykkede enn i Norge.

– Vi regner med at det kommer mer informasjon når det nærmer seg, sier han.

Ventet lenge

Også Frode Bergs familie er glad for at saken kommer i gang i Moskva.

– Vi er veldig glad for at det begynner å skje noe, og at det er satt en dato. Vi har ventet lenge på den. Det har vært stille en stund nå, sier datteren Christina Berg på vegne av familien til VG.

Frode Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og siktet for spionasje mot Russland. Han har siden sittet i et fengsel forbeholdt personer som anses å være en trussel mot russisk sikkerhet.

Nekter straffskyld

Da Berg ble pågrepet, hadde han på seg 3.000 euro i kontanter. Dette var penger som russiske myndigheter mener skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten. Berg nekter straffskyld.

Berg er opprinnelig fra Trondheim, men flyttet til Sør-Varanger i 1975. 63-åringen jobbet som grenseinspektør i 24 år. Han gikk av med pensjon i 2014.