Varaordfører: – Det er en dramatisk situasjon

– Vi kan jo tenke oss hvordan det er. Høye bølger, bare se på videoene fra båten, knuste vinduer. Passasjerene har hatt en dramatisk natt, sier varaordfører Jan Arve Dyrnes i Fræna kommune til NTB klokken 1.30.

Passasjerer som har blitt evakuert fra Viking Sky, samt lasteskipet Hagland Captain som havarerte, er blitt sendt til Brynhallen i Fræna kommune. Der har de blitt tatt vare på av frivillige, blant annet fra Røde Kors. Deretter har de raskt blitt sendt videre til hoteller i Kristiansund og Molde.

– Det er en dramatisk situasjon. Vi er forberedt til å ta imot alle om bord på cruiseskipet. Vi planlegger også hvordan vi skal håndtere situasjonen videre, siden det ser ut til at det kan bli en lengre aksjon, sier Dyrnes.

Evakueres

Evakueringen av cruiseskipet i Hustadvika foregår for fullt natt til søndag. Alle ni om bord på lasteskipet er evakuert.

De skadde som er fraktet til sykehus, oppgis å være fra 50-årene til 90-årene. Cruiseskipet var på vei fra Tromsø til Stavanger da det begynte å drive mot land og sendte ut mayday-melding i 14-tiden lørdag.

Varaordføreren var selv i Brynhallen i 21-tiden lørdag kveld for å se hvordan arbeidet gikk og hvordan passasjerene hadde det.

Ved godt mot

– De var glade og ved godt mot. De skrøt av mannskapet om bord på cruiseskipet og var glade for å bli tatt vare på, sier Dyrnes, og legger til at han ikke ønsker å gå inn på hvordan hvert enkelt hadde det. Han sier det utvilsomt har vært en dramatisk natt for dem.

I Brynhallen har de evakuerte fått mat og ullpledd, og de som har trengt det, har fått nye klær.

Dyrnes kaller den frivillige innsatsen for «vanvittig» og sier mange tilbyr seg å hjelpe. Han sier blant annet at et bakeri har ringt for å tilby gratis boller.

Fræna kommune har satt krisestab. Det samme har også nabokommunene Kristiansund og Molde. Blant annet har det blitt etablert et krisepsykiatrisk team for å håndtere eventuelle passasjerer som har fått traumer.

