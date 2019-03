VG: Flere mulige årsaker til Sky Vikings lammende motorstans

NTB Innenriks

En av teoriene er at det er kommet luft inn i sjøvannskjølesystemet, som har ført til at motoren er blitt overopphetet.

– Det som taler mot teorien, er at fire av fire motorer streiket samtidig. Nye skip av denne typen bør ha to separate systemer slik at en svikt i maskineriet ikke gjør at båten mister all fremdrift, sier Sverre Steen, leder for Institutt for marin teknikk ved NTNU til avisa.

En annen mulighet er at den røffe sjøen kan ha ført til at drivstoffiltrene ble tettet igjen, slik at det ikke kom diesel til motorene, ifølge Arve Bredesen, sjefingeniør ved verftet Fosen Yard i Trøndelag.

– Men det skal ikke kunne skje med alle motorer samtidig. På slike båter er det minimum to såkalte dagtanker, legger han til.

Ekspertene VG har snakket, mener disse teoriene er mest sannsynlige, men nevner andre mulige årsaker motorproblemene, blant annet svikt i det elektriske anlegget eller feilkonstruksjon.

Mandag skal politiet og Sjøfartsdirektoratet om bord i skipet for å starte sine undersøkelser, ifølge Bergens Tidende.

