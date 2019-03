Uvær skaper problemer på fjellovergangene

NTB Innenriks

Vegtrafikksentralen Vest melder klokka 2.23 natt til søndag at riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 Aurland-Hol og fylkesvei 53 Tyin-Årdal er stengt. Det samme gjelder riksvei 13 og 15 over Vikafjellet og Strynefjell.

Det kjøres nå kolonne på riksvei 52 Hemsedalsfjellet og E134 over Haukelifjell, mens E16 over Filefjell er inntil videre åpen.

Vegtrafikksentralen Sør meldte like etter midnatt at fylkesvei 40 over Dagalifjell var åpen for trafikk igjen etter uvær.

Vegtrafikksentralen Nord meldte tidligere lørdag at været er så dårlig på Saltfjellet at det bare er større kjøretøy som får være med i kolonnen.

– Det kan bli stengt på kort varsel, lød meldingen, som ikke er blitt oppdatert siden.

