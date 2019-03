Nesten 400 evakuert fra cruiseskip

NTB Innenriks

Det opplyser Hovedredningssentralen ved 8.30-tiden søndag morgen. Tallet på evakuerte er registrert klokka 7.39.

– Slepere er i ferd med å bli satt av slepebåter. Planen er å gå med slep inn mot Molde for nødhavn. Evakuering med helikopter fortsetter parallelt inntil videre, melder Hovedredningssentralen.

Stabilitet

Til TV 2 forteller pressekontakt Per Fjeld ved Hovedredningssentralen Sør-Norge at det at skipet går for egen maskin, gjør arbeidet lettere.

– Det gjør at ​man har en helt annen stabilitet og kan forberede tauing. Det er det som foregår akkurat nå, sier Fjeld.

Hvor lang tid slepingen av skipet tar, er uvisst.

– Det avhenger både av ​når slepet kan etableres og hvor stor fart det holder inn mot land, sier Per Fjeld.

Skryter av arbeidet

Varaordfører Jan Arve Dyrnes i Fræna kommune informerte om situasjonen på en pressekonferanse søndag morgen.

– Det har vært rullering av personell, så vi skal være i stand til å håndtere dette utlover dagen, sier han.

Varaordføreren berømmer lokale krefter, blant dem idrettslaget Bryn, som bistår i arbeidet med å ta imot de evakuerte.

​17 personer er sendt til sykehus, ifølge kommunens siste informasjon.

​Det var 1.373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans i 14-tiden lørdag.

