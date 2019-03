Helikopterulykken granskes, begge om bord fortsatt på sykehus

NTB Innenriks

Begge mennene er fortsatt innlagt på Ullevål sykehus, melder Telemarks Avis.

Piloten er avhørt, og helikopteret skal fraktes til Havarikommisjonens base på Lillestrøm. Krimteknikere jobbet søndag på ulykkesstedet.

Politiet har fått en klar beskrivelse av hendelsesforløpet, men vil ikke gå ut med noen detaljer om innholdet, opplyser jourhavende jurist Tone Venedokken Temtemoen i Telemark til avisa.

Det er ikke kjent hvor helikopteret kom fra eller hvor det skulle, men politiet sier det dreier seg om en fritidsflyging. Det var sterk vind i området da det styrtet.

Ifølge Dagbladet er helikopteret av typen Robinson R44, som har vært involvert i 18 ulykker i løpet av få år. For én måned siden omkom to personer da et slikt helikopter krasjet i en fjellvegg i Røldalsfjellet i Hordaland.

– Jeg kan ikke uttale med om årsakene, eller spekulere i noe, men dette er den tredje ulykken siden nyttår, sier vakthavende havariinspektør Torbjørg Gåsland til Dagbladet.

Hun understreker at hver ulykke må behandles hver for seg.

