Cruiseskipet Viking Sky har lagt til kai i Molde

NTB Innenriks

Et mottakssenter er opprettet på Seilet hotell, og et kjøpesenter i byen holder åpent for passasjerene. Røde Kors' evakueringsstab er også på plass i Molde, for å bistå de som eventuelt trenger hjelp.

I storm drev cruiseskipet Viking Sky lørdag mot land på Hustadvika i Møre og Romsdal, etter at motorene stoppet.

På det nærmeste lå skipet 1,5 kilometer fra fastland – og var da i farlig grunt farvann. På det mest dramatiske var skipet bare 100 meter fra å grunnstøte.

Det var 1.373 personer om bord da cruiseskipet fikk motorstans ved 14-tiden lørdag. Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon.

Lørdag kveld fikk mannskapet start på tre av fire motorer. Skipet, med de resterende 436 passasjerene og mannskapet på 458, seilte søndag ettermiddag til Molde, assistert av flere slepebåter.

(©NTB)