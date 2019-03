180 evakuerte fra cruiseskipet i Hustadvika

NTB Innenriks

Det opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

– Status nå er at vi per 23.45 har løftet 180 personer opp fra dekket på Viking Sky, mens vi har hentet alle de ni fra lasteskipet opp fra sjøen. De hoppet i vannet en etter en fordi det var altfor utfordrende å få dem opp direkte fra båten, sier pressetalsperson Per Fjeld klokka 00.15.

– Tre av motorene på cruiseskipet er nå i gang igjen, og det gjør dem i stand til å manøvrere fartøyet bedre, men det er foreløpig ingen endringer i planen om å evakuere alle som er om bord, så vi fortsetter med arbeidet gjennom natta, sier Fjeld.

Det blåser kuling i området, men redningsarbeidet fortsetter med samme kapasitet.

– Arbeidet går noe tregere på grunn av nattemørket, men ellers er innsatsnivået det samme, sier Fjeld.

Alle de evakuerte fra de to fartøyene er samlet på samme sted. Ifølge Fjeld er ingen av de ni fra lasteskipet Hagland Captain skadd.

