VM i Skreifiske avlyst på grunn av uvær

VM i Skreifiske er en av verdens største fiskekonkurranser og finner sted i Svolvær i Lofoten.

Arrangørene begrunner avlysningen med at de er bekymret for sikkerheten til deltakerne på grunn av mye vind og regn.

– Det gjør vi sammen med politiet og kystvakta, og de båtene vi har snakket med. På grunn av høye bølger på 4–5 meter og 12–18 sekundmeter med vind, sier Sten Ståle Sortland Vågan båt- og sjøfiskeforening til Lofotposten.

Meteorologene har sendt ut oransje farevarsel om høy vannstand i området, og folk anbefales å holde avstand til vannet i strandsonen.

– Trøndelag og Nordland får det verste, og vi venter det i kveld rett inn på kysten, sier vakthavende meteorolog Eirik Samuelsen til NTB lørdag.

Lørdag blåser det full storm på kysten av Trøndelag og sterk storm på kysten av Møre og Romsdal. Det er ventet mye vind, men de verste forholdene gjelder høy vannstand som vil føre til høye bølger langs Helgeland og nord i Trøndelag.

Ingen av hovedveiene i landet er stengt som en følge av uværet, ifølge trafikkoperatør Hans Are Dahli Statens vegvesen.

– Det er kun enkelte fergeinnstillinger på Nordmøre, samt fergen fra Bodø til Værøy, Røst og Moskenes – noe som ikke er uvanlig i området under slike forhold.

For øvrig gjelder vanlig kolonnekjøring over fjellovergangene vinterstid, mens fjellovergangen over Saltfjellet kun er åpen for kolonnekjøring for store kjøretøy.

