VGs egen gransking er «like rundt hjørnet»

NTB Innenriks

Det opplyser konsernsjef Kristin Skogen Lund i VG-eier Schibsted til Dagbladet.

– Så skal den bare kvalitetssikres, sier hun.

– Vi gjør alt vi kan for å få en snarlig konklusjon i granskningen, men vi skal samtidig være grundige i alt vi gjør og legge alle kortene på bordet, fortsetter konsernsjefen.

Granskingen leder av VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken, som ikke har besvart Dagbladets henvendelser. Kristin Skogen Lund sier hun ikke vet om granskingen omfatter eldre artikler skrevet av journalist Lars Joakim Skarvøy i Giske-saken.

I en omfattende TV 2-sak rettet kvinnen i den mye omtalte videoen med Trond Giske (Ap) fra Bar Vulkan i Oslo kraftig kritikk mot VG. Kvinnen mener at VG og VG-journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen med Giske.

VGs sjefredaktør Gard Steiro har beklaget overfor «alle som er blitt rammet av denne saken».

– Det er en kvinne her som har havnet i en situasjon hun ikke burde være i, saken har rammet Giske, og jeg vil beklage overfor våre lesere. Dette er slike feil som ikke skal skje. Jeg opplever det er uvanlig at slike feil skjer, og det er ikke en slik standard vi skal ha i VG, sa ha til sin egen avis.

(©NTB)