Evakuerte cruisepassasjerer kjøres til Molde og Kristiansund

NTB Innenriks

Romsdals Budstikke skriver at man tar i bruk «alt» av ledige hotellrom i Molde. Det skal være plass til «minst» 400–500 fordelt på nærmere 200 rom i disse hotellene.

Kommunikasjonssjef Tore Lyngvær i Kristiansund kommune sier til Tidens Krav at det like før klokka 18 lørdag er sju busser på vei til Fræna for å hente passasjerer som vil bli innlosjert i Kristiansund.

Det skal være kapasitet til å ta imot 450 personer til overnattingsstedene i Kristiansund, og alle vil registreres av Røde Kors og Sivilforsvaret ved ankomst.

I tillegg er psykologer, sykepleiere og leger klare til å bistå de evakuerte.

– Å bli evakuert fra en båt på Hustadvika på denne måten, er en påkjennelse i seg selv, og vi har et godt psykososialt kriseteam stående klar for å bistå. Vi har fått beskjed om at noen passasjerer er fysisk skadd, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader. Folk og møbler har rett og slett blitt slengt i den grove sjøen, sier Lyngvær.

Lyngvær sier videre at Kristiansund kommune har vært i kontakt med nabokommunene Averøy, Gjemnes og Aure for å kartlegge overnattingsmuligheter der.

