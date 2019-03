Evakueringen av frakteskipet er i gang på Hustadvika

NTB Innenriks

Like før 21.30 sier talsperson Per Fjeld i HRS at de ni ombord på frakteskipet vil bli evakuert.

HRS har tidligere meldt at helikoptre på stedet, som allerede bistår i evakueringen av cruiseskipet Viking Sky, vil brukes til evakueringen.

– Lasteskipet Hagland Captain mistet rett før klokka 19 motorkraft og fikk slagside i området hvor cruiseskipet er i. To redningshelikoptre er omdirigert for å bistå denne havaristen. Evakueringen fra cruiseskipet blir noe forsinket, men alle om bord der anses som trygge, melder Hovedredningssentralen.

Ifølge NRK var skipet i området for å hjelpe cruiseskipet som har havarert.

Hovedredningssentralen opplyser til kanalen at skipet har tømmer om bord, og at noe av dette har havnet i sjøen.