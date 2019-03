De første 100 cruisepassasjerene er evakuert i land

NTB Innenriks

To og en halv time etter at politiet fikk melding om at cruiseskipet Viking Sky var i havsnød, har de første 100 passasjerene ankommet land. Det skriver politiet i en pressemelding.

Skipet ligger i Hustadvika i Møre og Romsdal.

Tre helikoptre er satt inn for å evakuere de 1.300 personene om bord, ifølge operasjonsleder Tor André Franck i Møre og Romsdal politidistrikt.

Det er opprettet et mottak på land i Brynhallen i Fræna kommune. Det er Hovedredningssentralen som koordinerer hjelpearbeidet, men både politi, sivilforsvaret, Røde Kors og Heimevernet bistår.

Politiet er på plass på stedet og foretar registrering av passasjerene.

