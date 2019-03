1.300 evakueres fra cruiseskip i uvær i Hustadvika

NTB Innenriks

Cruiseskipet Viking Sky sendte ut mayday-melding, og det driver mot land, opplyste Hovedredningssentralen klokka 14 lørdag. Redningssentralen har sendt flere helikoptre og fartøy mot stedet.

Fem helikoptre og en rekke fartøy er satt inn for å evakuere de 1.300 personene om bord, skriver hovedredningssentralen på Twitter.

Været i området er så dårlig at to redningsskøyter måtte snu da de var like ved cruiseskipet.

– De måtte snu på grunn av for høye bølger, og måtte ta hensyn til egen sikkerhet. Det sier en del om vindstyrken der ute, sier pressevakt i Redningsselskapet, Oddbjørn Lager Nesje til VG.

Til NTB opplyser operasjonsleder Tor André Franck Gram i Møre og Romsdal politidistrikt at skipet har fått start på den ene motoren, men at de fortsetter evakueringen.

– Hustadvika er historisk sett et havområde der det har vært en del ulykker, men hittil i år har det vært rolig, sier Gram.

Evakueres

Helikoptrene som bidrar i redningsarbeidet frakter 20 til 30 passasjerer av gangen, opplyser innsatsleder Arnfinn Fedje til Romsdals Budstikke.

Klokken 16.30 opplyser politiet at de første 100 personene er ankommet land. En person er lettere skadd.

Politiet har etablert et mottak på land i Brynhallen. Det er Hovedredningssentralen som koordinerer hjelpearbeidet, men både politi, sivilforsvaret, Røde Kors og Heimevernet bistår.

Leder i Bryn IL, Jo Potter Nerlandsrem, sier til Romsdals Budstikke at de vil gjøre det de kan for å hjelpe til.

– Idrettslaget mobiliserer nå. Folk i bygda er på vei til Brynhallen for å hjelpe til som best vi kan, sier han.

Fræna kommune har satt krisestab og bidrar ved Brynhallen.

Dårlig vær

Gro Marte Strand, som bor i nærheten av stedet, sier det er voldsom vind, i tillegg til tåke og hagl.

– Det er ganske ille. I enkelte kast er det voldsomme bølger, sier hun til NTB.

Det er dårlig vær langs store deler av kysten i Norge lørdag. Lavtrykket fører til mye vind, høy vannstand og høye bølger. Det er også observert en del lyn langs kysten, skriver meteorologene på Twitter.

– Det er kraftig vind. Det kan se ut som det er sørvestlig liten storm i området. Det er sikkert ikke lett med vinden som er der nå, sier vakthavende meteorolog Unni Nilssen til NTB.

– Det er nokså kjent for å være et litt utsatt område, sier hun om Hustadvika.

Ifølge Marine Traffic var skipet på vei sørover mot Stavanger. Skipet seiler under norsk flagg, og ble bygget i 2017.

