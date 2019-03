To uker varetekt for korrupsjonssiktet i Nortura-saken

NTB Innenriks

Fengslingsmøtene for de to mennene ble holdt i Oslo tingrett fredag ettermiddag.

Den Nortura-ansatte ble varetektsfengslet i to uke med underlagt brev- og besøksforbud. I tillegg er han underlagt delvis isolasjon gjennom at han ikke får ha kontakt med den medsiktede.

Har erkjent å ha mottatt lån

«Hensynet til bevisforspillelse gjør seg gjeldende selv om siktede samarbeider med politiet for å avklare sin rolle. Avhørene er ikke avsluttet verken av ham eller andre personer som er eller kan være involvert i saken», heter det i kjennelsen.

Den siktede 56-åringen er ansatt i Nortura og har hatt en salgsstilling. Han har advokat Marius Dietrichson som forsvarer. Siktede har ifølge kjennelsen erkjent å ha mottatt betalinger som lån.

Kjennelsen ikke klar

Fredag kveld opplyste den medsiktedes forsvar, advokat Ola Lunde, til NTB at han fortsatt ikke hadde mottatt noen kjennelse. Også for hans klient har Økokrim bedt om to ukers varetekt, begrunnet med faren for bevisforspillelse. Mannen nekter skyld etter siktelsen.

54-åringen skal, etter det Nationen har kartlagt, tidlig på 2000-tallet ha blitt straffedømt og ilagt næringsforbud etter at han ble funnet skyldig i smugling av store mengder kjøtt og i bedrageri ettersom han mottok eksportstøtte for kjøtt som likevel ble solgt i Norge. Han ble også dømt til å betale 73 millioner kroner tilbake til staten, en gjeld som i dag skal ha vokst til 111 millioner kroner.

I dag jobber 54-åringen i selskaper som kona er oppført som eier av. Selskapet driver blant annet med videreforedling av lyst kjøtt for gatekjøkkenbransjen og uavhengige slakteforretninger.

