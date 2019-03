Solberg vil ikke bære mer ved til bålet i VG-saken

NTB Innenriks

– Jeg har ikke lyst til å gå inn i noen vurderinger av det fordi jeg ikke har noen egne kunnskaper om dette. I Vær varsom-plakaten er det forskjell på maktpersoner og personer som kanskje ikke er så godt kjent med medier. Det må journalister ta høyde for, og det tror jeg pressen i Norge gjør ganske ofte. De kan stille meg tøffere spørsmål enn det de bør stille til ganske mange andre, sa hun til NTB.

I en TV 2-sak onsdag rettet kvinnen i den mye omtalte videoen med Trond Giske fra Bar Vulkan i Oslo kraftig kritikk mot VG. Kvinnen mener at avisa og VG-journalisten Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et galt bilde av situasjonen med Ap-politikeren.

– Pressen og VG må håndtere dette i tråd med de prinsippene vi har i Norge. Det er ikke politikere som skal gå inn og styre pressen eller rettsvesenet hvis det ikke virkelig er straffbart det som skjer, sa Solberg.

Statsministeren er klar på at hun ikke synes det er hennes oppgave å ordne opp i denne saken.

– Jeg trenger ikke å bære mer ved til noe som helst bål eller å kommentere saker. Jeg forutsetter at vi har en presse som er faktabasert, og som er ryddig og ordentlig. Vi har alle våre små diskusjoner, det har jeg hatt med stort sett alle som står her, om jeg egentlig sa det jeg sa, men dette synes jeg ikke det er min jobb å ta, sa Erna Solberg.

