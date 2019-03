Rekordtall for Senterpartiet i Troms og Finnmark

NTB Innenriks

Det viser en fersk meningsmåling InFact har gjennomført for Nordlys, iFinnmark og NRK i landets to nordligste fylker.

I Troms og Finnmark får Senterpartiet en samlet oppslutning på 22,1 prosent. Det gjør dem til det nest største partiet i nord. Ved valget i 2015 fikk partiet 9,9 prosent i Troms og 6 prosent i Finnmark. Selv ikke under EU-striden i 1994 opplevde Sp slike tall i Nord-Norge.

Ap er så vidt størst med 25 prosent, men det er en sterk tilbakegang fra fylkestingsvalget i 2015. Da fikk partiet en oppslutning på 45,9 prosent i Finnmark og 32,8 prosent i Troms.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tror Oslo-dominansen er forklaringen på fremgangen:

– Hovedsvaret er sentralisering og en veldig Oslo-dominert regjering, og at folk i nord ser at alle samfunnsutfordringer diskuteres ut fra en Oslo-boble. Regjeringen har prioritert skattekutt til de privilegerte, men hvis du bor i Finnmark og kjører dieselbil, så får du stempel som miljøsynder.

– Denne moraliseringen over vanlige folks liv og mangelen på forståelse av at tjenester må være nær folk, tror jeg er en veldig sterk drivkraft for at vi vokser, sier Sp-lederen.

Oppslutningen om partiene fordeler seg slik: Ap 25 prosent, Frp 13,8, Høyre 15,1, KrF 3,2, Venstre 2,3, SV 9,8, Sp 22,1 Rødt 4,9 og MDG 2,2.

Målingen er utført 19. mars med 1.000 respondenter i hvert fylke. Feilmarginen er inntil 3 prosentpoeng.

