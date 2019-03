NRK Satiriks lurte streikende skoleelever

NTB Innenriks

– Ingen skal få fravær for å være her i dag. Det garanterer jeg på vegne av regjeringen, sa komikeren, ifølge VG.

Komiker Thomas Teige hadde iført seg dress da han gikk opp på scenen og utga seg for å være utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Komikeren hevdet også at regjeringen hadde bestemt seg for å vedta store endringer i kampen mot klimaendringene. Det ble lovet både full stans i oljeleting- og produksjon, samt en dobling av budsjettet til klimabistand.

Ifølge VG ble de falske lovnadene møtt med stor jubel blant de fremmøtte.

Fredag ettermiddag opplyste leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, til NTB at anslagsvis 15.000 ungdommer deltok i klimastreiken foran Stortinget i Oslo.

Til VG sier prosjektleder for NRKs satireprogram at stuntet nok vil skuffe ungdommene, men at det vil legge press på politikerne.

(©NTB)