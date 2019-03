Minst 36.000 elever deltok i klimastreik

NTB Innenriks

Fredag ettermiddag var det klart at langt flere enn ventet ville droppe skole og heller demonstrere for klimaet. På forhånd var det anslått at minst 10.000 ville delta på klimaaksjonen foran Stortinget i hovedstaden.

– Et nytt anslag er 15.000, opplyste leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord til NTB ved 13-tiden. Organisasjonen har fått tallet fra politiet, og har i tillegg har hatt egne tellekorps ute.

Over hele landet har minst 36.000 skoleelever deltatt i klimastreiken, ifølge Natur og Ungdom. Også det er langt flere enn forventet.

– Og fortsatt er det en del steder vi ikke har telt opp, sier Eiterjord.

Helt fra tidlig fredag morgen var det høy stemning på Eidsvolls plass, med både slagord, appeller og musikk. Hensikten med demonstrasjonen er å gi klar beskjed til politikerne om at ungdom krever tydeligere klimahandling og større kutt i klimautslippene.

I Trondheim var 3.000 elever ventet å klimastreike, melder Adresseavisen. I Bergen møtte imidlertid noen færre opp fredag sammenlignet med torsdag i forrige uke, da nærmere 4.000 skoleelever demonstrerte, ifølge Bergens Tidende.

