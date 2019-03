Klimastreikende ungdom: – Vi vil ha en framtid

NTB Innenriks

– Hvis jorda blir en søppelsekk, hva er plan B, ropte tusenvis av elever som hadde trosset advarsler om ugyldig fravær og møtt opp foran Stortinget for å gi klar beskjed til politikerne om tydeligere klimahandling og utslippskutt.

– Kraftig signal

Ved 12-tiden var det stappfullt av engasjerte ungdommer foran Stortinget og i gatene rundt.

– Nå har vi telt over 10.000. Og det kommer nye hele tiden, opplyser leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord til NTB.

– Dette er et kraftig signal til regjeringen, slår han fast.

På forhånd var det ventet at minst 10.000 ville delta i aksjonen i Oslo og minst like mange i lignende aksjoner på over 70 steder rundt om i landet.

14-åringene Julie Arctander og Emilie Irgens hadde tatt turen fra Sætre ungdomsskole i Hurum for å demonstrere. De frykter ikke kutt i goder som kjøtt og flyreiser for å redde klimaet.

– Vi må gjøre det som trengs. Det er derfor vi står her i dag, vi vil utgjøre en forskjell, sier de to til NTB.

I Trondheim demonstrerte rundt 3.000 skoleelever, melder Adresseavisen.

Ingen oljeløfter

Litt over klokka 10 entret klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) scenen, der han overleverte tre hovedkrav fra de streikende ungdommene:

* Kutte 65 prosent av norske utslipp innen 2030

* 65 milliarder kroner årlig til klimafinansiering i u-land

* Ingen flere oljelisenser

Men det siste ville ikke klimaministeren love, noe som ble møtt med høylytt buing og taktfast roping av slagordet «norsk olje koker kloden, la olja ligge».

– Jeg hører hva dere sier. Det jeg kan love, er at vi skal få til en framtid uten olje, for den dagen kommer. Vi skal kutte våre utslipp så raskt som mulig, sa Elvestuen.

På Løvebakken sto SV-leder Audun Lysbakken og Venstre-leder Trine Skei Grande og fulgte med på demonstrasjonen.

– Vendepunkt

Ungdommens klimaopprør kommer til å bli et vendepunkt, mener Lysbakken.

– Dette kan ingen overse, sier han til NTB, mens Grande blir varm om hjertet av å se havet av bannere og plakater.

– Ungdommen har skjønt det. Jeg får trua på at dette skal gå. Nå håper jeg mange av dem snakker med foreldrene sine i kveld, sier Venstre-lederen.

Også Høyres klimapolitiske talsperson Stefan Heggelund støtter klimastreiken.

– Streiken bidrar til økt klimabevissthet i hele befolkningen, uansett alder. Det trenger vi fordi vi skal kutte så mye utslipp de neste ti årene at alle vil merke den grønne omstillingen vi skal gjennom, sier han.

I tillegg har byrådet i Oslo gitt støtte til ungdommenes klimakamp.

– Skolestreikene for klima er et tydelig signal fra den yngre generasjonen om at vi er nødt til å handle nå, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Stor støtte

Elevene er inspirert av svenske Greta Thunberg, som startet den første klimastreiken under det svenske valget i fjor høst. 16-åringen er nå nominert til Nobels fredspris.

Internasjonalt har skolestreikene pågått ukentlig, med forrige fredag som et foreløpig høydepunkt. Da var det store demonstrasjoner på alle verdens kontinenter – inkludert Antarktis.

