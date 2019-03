Klimaministeren møtte horder av streikende ungdom

NTB Innenriks

– Hvis jorda blir en søppelsekk, hva er plan B, ropte tusenvis av elever som var møtt opp foran Stortinget.

PÅ forhånd var det ventet at minst 10.000 ungdommer ville delta i aksjonen i Oslo og minst like mange i lignende aksjoner på over 70 steder rundt om i landet. Klokka 10 fikk klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) overlevert kravene fra de streikende ungdommene.

– Jeg sikker på at dersom jeg hadde vært på samme alder selv, så hadde jeg også vært her, uttalte Ola Elvestuen til pressen på stedet.

Han snakkket med ungdommene og ga uttrykk for at han delte deres bekymring og krav om at noe må gjøres for å redde klimaet. Samtidig var Elvestuen opptatt av å berolige dem.

– Det er ikke så skummelt som det kan virke som når man leser alle nyhetene, sa Elvestuen til dem som overleverte en liste med krav.

– Det er mange unge i dag som er bekymret, og de har rett, men det er fullt mulig å gjøre noe med det også. Det viktig å ha med seg optimismen, så ikke det blir et unødvendig alvor som man må leve med, utdypet han overfor pressen.

En rekke organisasjoner støtter skolestreiken for klimaet, blant dem Redd Barna, Skolenes landsforbund, Kirkens Nødhjelp, Naturvernforbundet, Regnskogfondet, Fagforbundet, Framtiden i våre hender og SOS-barnebyer.

Natur og Ungdom står som arrangør av streikene sammen med Grønn Ungdom, Miljøagentene, Sosialistisk Ungdom, AUF, Unge Venstre og Rød Ungdom, i tillegg til engasjerte enkeltpersoner.

(©NTB)