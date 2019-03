Klimaaktivist Greta Thunberg hedres med pris

NTB Innenriks

Thunberg tildeles Rachel Carson-prisen for sin innsats i klimasaken. Den internasjonale miljøprisen går til en kvinne som har gjort en betydelig innsats for miljøet. Prisen deles ut i Stavanger annethvert år, og det var under fredagens klimastreik i samme by at årets prisvinner ble offentliggjort, skriver NRK.

– Hun har trosset store utfordringer og er nyskapende i sin tilnærming. Hun krever endring og handling, blir lyttet til av beslutningstakere og er et forbilde for mennesker i alle aldre, skriver juryen i sin begrunnelse.

Thunberg ble kjent da hun begynte sin skolestreik foran den svenske Riksdagen i fjor sommer. Siden har hun reist verden rundt og talt både under FNs klimatoppmøte i Katowice og World Economic Forum i Davos.

16-åringen er også nominert til Nobels fredspris.

Inspirert av Greta Thunberg demonstrerte titusenvis av norske skoleelever flere steder i landet fredag.

