Økt snøskredfare i store deler av landet

NTB Innenriks

Nord i landet ventes det stor skredfare i Ofoten, Salten og Svartisen, mens det på Vestlandet meldes om stor snøskredfare i Indre Fjordane, Indre Sogn, Voss og Hardanger, ifølge varslingstjenesten Varsom.no.

I Nord-Norge er det nysnø og vedvarende svake lag som skaper den store skredfaren.

– Det vil altså bli svært krevende forhold i fjellet i nord, vi anbefaler folk å holde seg unna skredterreng slik forholdene blir, sier vaktleder Emma Barfod i Snøskredvarslingen.

Sør-Norge er preget av mildværet de siste dagene, og det ventes mye nedbør og vind både på Østlandet og Vestlandet. I lavterreng kan våt snø skape skredfare, mens i høyden vil ustabile flak av nysnø skape problemer.

– Akkurat som i Nord-Norge, gjelder det å være nøye med hvor man beveger seg, særlig over snøgrensa vil det være svært krevende forhold, sier Barfod.

Den siste uken har det gått en rekke snøskred rundt om i landet. Onsdag ble to personer tatt av et snøskred i Lofoten, etter at et skred gikk i Vågan kommune, og en person ble skadd. Tirsdag gikk det et snøskred i Hemsedal, uten at noen ble tatt. Forrige lørdag ble fem personer tatt av et snøskred på Kvaløya i Troms, og en mann ble alvorlig skadd som følge av hendelsen.

Fredag gikk et snøskred over fylkesvei 825 i Skånland kommune i Troms. Ingen kjøretøy eller personer ble tatt i skredet.

(©NTB)